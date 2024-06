Lavoro | Scotto ' se Governo vicino a classe operaia meglio si dedichi ad altro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “Noto -senza troppo stupore- che Fratelli d'Italia, tra un attacco e l'alla libertà di stampa, trova il tempo di occuparsi sui social di Elly Schlein. Attaccandola per la sua partecipazione al Pride di Milano che dimostrerebbe la lontananza del Pd e della sinistra dalla. Vorrei sommessamente rammentare agli esponenti di Fratelli d'Italia che il loro è ilche ha allargato i voucher alle imprese fino a 25 dipendenti, eliminato la possibilità di accedere alle informazioni dell'algoritmo per i rider, liberalizzato i subappalti a cascata, eliminato le causali per i contratti a termine, tolto il tetto per ilsomministrato. Oltre ad aver negato il salario minimo a quattro milioni di lavoratori e lavoratrici poveri.