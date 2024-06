L’amore di Bologna per il Tour de France | da San Luca al traguardo in Via Irnerio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 - È una giornata davvero calda quella che ha accolto ildedopo la partenza da Cesenatico. La seconda tappa di questa gran partenza storica ha preso il via dalla città di Marco Pantani, dove è iniziato l'omaggio al pirata. Tra l'altro è al museo di Cesenatico che da qualche giorno vi è anche una enorme testa del pirata in cartapesta che era stata realizzata dalla società carnevalesca Risveglio del Cento Carnevale d'Europa: faceva parte di un carro di carnevale realizzato qualche anno fa e che ora è stata donata per arricchire la collezione del museo Un omaggio al pirata che è culminato sulla salita del Colle della guardia a, per tutti il Colle di San, dove sulle rampe e la leggendaria curva delle Orfanelle avevano preso posto i tifosi di Pantani fin dalle prime ore della mattina.