Il sindaco di Vezzano attacca Materazzi sui social e il campione reagisce Valanga di minacce di morte a Vescovi

(Di domenica 30 giugno 2024) Reggio Emilia, 30 giugno 2024 – Una vera e propria slavina di insulti,e odio, quella che si è abbattuta suldisul Crosto lo Stefano, dopo un suo commento sotto un video pubblicato ieri daldel mondo ed ex bandiera interista Marco. "Vergogna del calcio italiano. Miracolato". Questo il messaggio postato dal profilo 'vesco10ste', pagina privata del primo cittadino di 36 anni appena rieletto (lista civica, appoggiata anche dal Pd) del Comune di poco più di quattromila abitanti del primo appennino reggiano. Un commento che non è per niente piaciuto all'eroe del Triplete, tanto che si è preso la briga di andare a verificare a chi appartenesse quel profilo. "Ieri sono tornato da Berlino e ho ritrovato su quel campo gente con cui ho condiviso una delle gioie sportive mie più grandi Ho fatto una foto, l'ho postata e un individuo mi scrive cose senza senso e per di più non inerenti sicuramente alla nazionale italiana - ha scrittosui-.