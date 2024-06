I minori del Centro per la Legalità ospiti del campo estivo della Rari Nantes Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi apprestano a vivere una splendida mattinata all’insegna dello svago e del benessere, idelper lacooperativa sociale Galahad: primapausa estiva delle attività laboratoriali neldi aggregazione di Matierno, saranno, il 2 luglio 2024,che, per una mattinata, li accoglierà gratuitamente nelorganizzato presso la piscina Nicodemi di via Bottiglieri. Nuoto, animazione e tanto altro, dunque, in programma martedì prossimo, grazie alla sensibilità dei vertici, lieti di collaborare con la cooperativa Galahad impegnata nelle attività sociali patrocinate dall’assessorato delle Politiche Sociali del Comune diguidato da Paola De Roberto.