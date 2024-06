Frane esondazioni paesi isolati e famiglie evacuate | il maltempo flagella il Piemonte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Torino, 30 giugno 2024 – I centri abitati di Noasca e Ceresole Reale, nell'alta Valle Orco (Torino), sonodalla tarda serata di ieri per via di dueche si sono verificate nel corso dell'ondata di. La strada provinciale 460 del Gran Paradiso è stata chiusa. Lesi sono abbattute nelle località Zaunere e Fornolosa. A Noasca, dove risultato caduti 172 mm di acqua, la cascata formata dal torrente Noaschetta, molto conosciuta da turisti ed escursionisti, si è ingrossata al punto da coprire il ponte sulla strada prima di gettarsi nell'Orco. Per le abbondanti piogge che hanno colpito l'area settentrionale delsquadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle province del Verbano e di Torino per, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà: 80 complessivamente quelli portati a termine.