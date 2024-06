Emergenza gastroenterite sul Garda | norovirus riscontrato nei serbatoi idrici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Verona, 30 giugno 2024 – Non si ferma l’sul, che ha coinvolto almeno 300 tra residenti e turisti di Torri del Benaco (Vr). Dopo l’analisi delle acque da parte del gestore idrico Ags è emerso che il– causa di nausea, vomito e diarrea – è presente neiche riforniscono il piccolo comune. Ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Nicotra. Già da ieri, l’amministrazione comunale ha vietato tramite ordinanza il consumo dell’acqua corrente a scopo potabile o alimentare. Un’interdizione che quindi continuerà fino alla depurazione dei. Un lavoro che in realtà è già cominciato: Carlo Voi, direttore di Ags, ha dichiarato di aver “super caricato di cloro la rete idrica in via cautelare, per aumentare al massimo la normale disinfezione delle vasche”.