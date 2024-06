Elezioni in Francia grande affluenza alle urne | alle 12 ha votato oltre un quarto degli aventi diritto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Sono iniziate con unale votazioni nellacontinentale per il primo turno dellelegislative.12.00, l’era del 25,9%, in netto aumento rispetto al 18,43% del primo turno dellelegislative del 2022. Alla fine della giornata, l’dovrebbe essere ben superiore al 47,51% registrato nel 2022 e potrebbe avvicinarsi o addirittura superare il 67,9% registrato nelle ultimelegislative dopo lo scioglimento del Parlamento del 1997. Anche nei territori francesi d’mare, dove si vota in misura molto minore rispetto allacontinentale, l’è aumentata e sono stati pubblicati i primi risultati. I deputati uscenti del gruppo centrista Liot e quelli nominati dal Nuovo Fronte Popolare (Nfp) si sono imposti in Guadalupa e in Guyana.