Di Lorenzo saluta Zielinski | Fenomeno ci mancherai La reazione dei tifosi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 30 giugno 2024) Giovanni DiPiotrsui social. Il messaggio del capitano fa sperare idel Napoli nella sua permanenza. Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha utilizzato i social network per dare l’addio a Piotr, il cui contratto con il club partenopeo scade il 30 giugno 2024. L’addio dial Napoli Il centrocampista polacco conclude oggi, domenica 30 giugno 2024, la sua esperienza con la società di Aurelio De Laurentiis. Da lunedì,sarà ufficialmente svincolato e libero di firmare con l’Inter, club con cui ha già raggiunto un accordo per le prossime stagioni di Serie A.Il percorso diin azzurroè stato acquistato dal Napoli il 4 agosto 2016. Il club partenopeo lo prelevò a titolo definitivo dall’Udinese per 15 milioni di euro, includendo nell’operazione il prestito di Zúñiga ai friulani, successivamente girato al Watford.