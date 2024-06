Caos alla stazione Termini per un guasto alla linea elettrica treni in ritardo o cancellati VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 30 giugno 2024) AGI - Undelladi Roma sta creando forti disagicircolazione dei. Ritardi, cancellazioni e partenze dirottate, mentre migliaia di persone sono ferme tra le banchine e l'ingresso dellacon lo sguardo fisso ai tabelloni elettronici. In alcuni casi ti registrano ritardi anche di 80 minuti e comunque non meno di 15 minuti rispetto agli orari di partenza e arrivo previsti. Alcuniad alta velocità sono stati anche, mentre altri sono stati dirottati sullaTiburtina. I tecnici sono al lavoro per sistemare ile ripristinare la circolazione ma nel frattempo i tabelloni elettronici che segnalano arrivi e partenze per ora aggiornano soltanto le indicazioni dei ritardi.