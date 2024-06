Bollette luce stop al mercato tutelato | ecco cosa accadrà da domani a milioni di italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 30 giugno 2024) A partire dal 1 luglio 2024, ildell’energia elettrica in Italia vedrà una trasformazione significativa con la fine deldi maggior tutela Oggi è l’ultimo giorno a diposizione dei clienti domestici per scegliere il fornitore di energia elettrica con il quale stipulare un contratto. Da settimane è previsto un percorso graduale per dare la possibilità a ciascuno di scegliere l’offerta sullibero più adatta alle proprie esigenze, dopo anni die calmierato nel prezzo finale al Kilowattora. Addio ala maggior tutela – Cityrumors.it – Se finora, con il, una decina didi consumatori per l’energia elettrica e circa 6per il gas avevano pagato la bolletta sulla base di prezzi decisi da Arera, l’authority di settore, adesso, dal 10 gennaio per il gas e dal 1 aprile per l’elettricità, le tariffe sono cambiate.