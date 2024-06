Basket in serie C Andrea Scocchera è il nuovo allenatore del CUS Pisa Cosmocare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Dopo la meritata certezza della permanenza inC, maturata al termine di due turni di play-out, entrambi vinti in quattro gare, prima con Centro MiniCarrara, quindi con SynergyValdarno, e il passaggio dal campo al ruolo di direttore sportivo di Francesco Fiorindi, il CUS, targato, ha ingaggiato il, che avrà il compito di traghettare una squadra, ancora da completare, nel mare sconosciuto del campionato di C interregionale. Si tratta del livornese, classe 1981, con un passato da bravo giocatore inB tra Cecina, Catanzaro, Carrara e Lucca, e buone esperienze in panchina, in cui ha iniziato dalle giovanili di Cecina, Empoli e Livorno, a parte una parentesi come assistente in B a Cecina.