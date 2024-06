Basi militari Usa in Europa in massima allerta per possibili attentati | misure eccezionali anti-terrorismo anche in Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Gli Stati Uniti hanno innalzato al secondo gradino più alto livello di vigilanza perattentato contro le loroin. Il livello d’allarme è stato innalzato da “Bravo” a “Charlie”, e nell’arco del finesettimana diversesono state messe in stato d’. Lo hanno confermato due funzionari Usa alla Cnn. Il segno che l’intelligence ha ricevuto, con ogni evidenza, segnalazioni diattacchi imminenti contro obiettiviUsa in. Secondo la classificazione ufficiale, infatti, il livello Charlie viene indicato quando «si verifica un incidente o informazioni d’intelligence indicando come probabile una qualche forma di azione terroristica o attacchi contro le strutture o il personale». Secondo uno dei funzionari sondati dalla Cnn, non s’è mai visto un livello di minaccia del genere da almeno 10 anni.