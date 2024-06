Asteroide ’Annalisa’ La Nasa glielo dedica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Stagione stellare per Annalisa. Non solo musicalmente. Lahato undella fascia principale alla star della musica italiana: "È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale", si legge nella scheda del piccolo oggetto celeste ’20014 Annalisa’, pubblicata sul sito dell’Agenzia americana. La cantante, che sta vivendo un momento di grande popolarità, sta ottenendo un grande successo in Spagna con il singolo Cuando cuando cuando.