30 giugno riparte la corsa ai libri di scuola | il punto tra aumenti e bonus

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 302024 - La campanella dell’ultima ora è suonata da qualche giorno ormai, l’anno scolastico è giunto al termine e le vacanze estive non sono più un miraggio per molti studenti e studentesse. Se da un lato l’euforia e la sensazione di libertà tornano ad alleggerire le giornate dei più giovani, dall’altro, per tante famiglie, comincia il tempo dei bilanci e delle spese per l’anno che verrà. Un anno che, secondo le prime stime, potrebbe registrare un incremento dei costi per l’acquisto die corredo, una voce che da tempo pesa particolarmente sul portafoglio delle famiglie italiane. In questo contesto diventa fondamentale il ruolo di attori come Libraccio, la principale catena indipendente di librerie in Italia e consolidatodi riferimento per studenti e famiglie, grazie alle formule di convenienza e garanzia che da sempre contraddistinguono il modello sul mercato.