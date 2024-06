VIDEO ? L’Inter ‘blocca’ il traffico di Milano | indizio di color arancio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024)ha appena pubblicato sui propri social unmolto curioso e indicativo, che preannuncia l’arrivo di un nuovo probabile partner. MAREA – Una marea di pallonini invadono Viale della Liberazione, zona didove si trova la sede del. Il club nerazzurro ha appena lanciato sui social unmolto curioso, ma anche indicativo, che probabilmente preannuncia all’arrivo di un nuovo partner. Due indizi in questo caso fanno una prova: ossia i palloni, dunque sport, e il. Tutto fa pensare a Betsson Sport, la società di scommesse sportive online, che fa dell’il suo marchio di fabbrica. Non è un mistero, infatti, chenegli scorsi mesi ha stilato un accordo con Betsson, in vista delle prossime stagioni.