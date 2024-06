Tour 2024 tappa 2 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Rimini, 28 giugno– Ancora spettacolo alde France. Dopo la splendida vittoria di Romaina Bardet a Rimini, grande fuga col gruppo a rimontare, è tempo del Colle di San Luca e delladi Bologna, con la doppia scalata verso la Basilica e l’arrivo in picchiata in pieno centro nel capoluogo emiliano.per scattisti e finisseur, ma da tenere d’occhio con le salite di Botteghino di Zocca e Montecalvo. IldellaAnche la seconda frazione non sarà banale e imporrà massima attenzione ai big. La Cesenatico-Bologna, in onore di Marco Pantani, mette sul piatto diverse salite sull’Appennino bolognese fino alla scalata del Colle di San Luca nel finale. Vediamola nel dettaglio.di 199 chilometri da Cesenatico a Bologna e con una seconda parte interessante.