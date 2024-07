TG3 Linea Notte Monica Giandotti torna a settembre Dal 1 luglio c’è Ilaria Capitani

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 29 giugno 2024)- Tg3Ad un anno dall’addio di Maurizio Mannoni, anche per la nuova conduttrice di TG3, è tempo di saluti, ma il suo è solo un arrivederci. Quella andata in onda ieri sera, infatti, è stata l’ultima puntata della rubrica di approfondimento notturno di Rai 3 prima della pausa estiva. A differenza degli anni scorsi, in cui il timone passava ai conduttori del telegiornale delle 19 a rotazione, questa estate – da lunedì 1°– a guidare il racconto ci sarà direttamente la caporedattrice del programma,. “Eccoci, benti a. Per questa sera un’anteprima un po’ speciale perché questa è l’ultima puntata della stagione invernale dimanon si ferma e lunedì riparte con” ha così esordito ieri lanell’ultima puntata della stagione, affiancata proprio dalla