Pavia morto il bimbo di 18 mesi caduto dal balcone al quarto piano

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 24 - E'nella notte al Policlinico San Matteo ilprecipitato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, da unaldi un palazzo in via Cascina Spelta, nella zona periferica di viale Lodi a. Aveva solo un anno e mezzo, nato nel gennaio 2023 da famiglia originaria della Repubblica democratica del Congo.- incidente domestico bambino cade dalcondominio via spelta, portato via d'urgenza, sul posto procede polizia - foto torres In casa c'era la madre, che probabilmente stava preparando la cena. Cosa sia successo è oggetto d'indagine della polizia, intervenuta sul posto dopo il drammatico volo da un'altezza di oltre 12 metri, terminato purtroppo non sul prato a verde, che avrebbe forse attutito l'urto rendendo le conseguenze meno gravi, ma sul marciapiede in cemento, che non ha lasciato scampo al piccolo.