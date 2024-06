Muore folgorato mentre raccoglie ciliegie la Procura chiede il rinvio a giudizio per il datore di lavoro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 29 giugno 2024) Casapulla. Richiesta dia firma del Pubblico Ministero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Daniela Pannone, per l’imprenditore agricolo D’Angelo Aniello, 62 anni di Casapulla, che, nella sua qualità didi, per sua colpa consistita nell’inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di, provocava la morte di un suo operaio agricolo Ferraro Salvatore per cui egli risponde di omicidio colposo per infortunio sulnella forma aggravata. Il defunto operaio Ferraro Salvatore, dagli accertamenti eseguiti dalla stazione dei carabinieri competente, non era stato assunto regolarmente, e perdeva la vita durante la raccolta diin un frutteto di proprietà di D’Angelo Aniello in quel di Castel di Sasso,era intento a maneggiare una scala in alluminio di circa sei metri, a posizionarla e a salirci sopra, urtava proprio con la scala contro i cavi elettrici che erano sul frutteto e lo sovrastavano.