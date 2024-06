Motogp ad Assen dominio di Bagnaia Sprint Race e poi pole

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Il sabato del Gran Premio d'Olanda si colora di rosso Ducati e parla italiano, grazie alla splendida vittoria di Francesconella. Il pilota campione del mondo sta vivendo un weekend semplicemente perfetto, condito anche dallaposition (in 1'30"540) e dal primato mai scalfito in tutte le sessioni di prove.gode dei favori del pronostico anche per quanto riguarda la gara lunga di domani. "Stiamo facendo un ottimo lavoro con il team sin da ieri mattina. Dopo il giro veloce, ho voluto evitare rischi e gestire: forse c'è ancora margine per andare più forte", ha commentato il pilota di Chivasso, ora distante solo quindici punti in campionato da Jorge Martin. E proprio il pilota madrileno, in sella alla Ducati Prima Pramac, secondo nella, sulla griglia di partenza della gara di domani dovrà scontare tre posizioni di penalità, per aver ostacolato Raul Fernandez in Q2.