Matteo Melluzzo strabilia sui 100 | bellissimo tempo agli Assoluti si prende le Olimpiadi Ceccarelli redivivo

(Di sabato 29 giugno 2024)sila copertina della prima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera, vincendo i 100 metri con il validissimodi 10.12 (1,0 m/s di vento a favore). Il siciliano ha ruggito a La Spezia, migliorando di un centesimo il proprio personale siglato lo scorso 18 maggio a Roma. In realtà il 22enne aveva già timbrato questo crono nella semifinale degli Europei, ma non venne ratificato a causa della partenza falsa di un avversario (il colpo di pistola non si era sentito e l’azzurro si spinse fino al traguardo).ha fornito un’ulteriore prova di efficienza: uscita dai blocchi di partenza rivedibile, ingaggia un bel duello con ilSimone, poi dopo 60 metri esce di forza e nel finale è sontuoso.