Livi | Aquila ambiziosa

(Di sabato 29 giugno 2024) MONTEVARCHI L’ha comunicato in via ufficiale i nomi di alcuni dei giocatori confermati, peraltro noti da tempo, come il bomber Edoardo Priore e l’attaccante Lorenzo Boncompagni, prodotto genuino del vivaio rossoblù. Da martedì prossimo, invece, cadranno i veli anche ai nuovi innesti già definiti nelle scorse settimane dal direttore sportivo Donello Resti. La sensazione ad ogni modo è che stia nascendo un Montevarchi di spessore e pronto per iniziare la preparazione, dal 22 luglio, agli ordini del giovane allenatore Nico Lelli: "Un tecnico che condivide in pieno la nostra idea di calcio – ha spiegato il presidente del sodalizio rossoblù Angelo– e che è stato scelto proprio per la capacità, mostrata nel Ghiviborgo e nella precedente collaborazione con Guido Pagliuca a Siena, di unire bel gioco e risultati.