LIVE – Mattia Faraoni – Danut Hurduc Oktagon Mondiale ISKA -94 kg DIRETTA

(Di sabato 29 giugno 2024) Grande attesa per vivere inl’incontro dicon, main event diTsunami 2024, in programma al PalaTiziano di Roma. La card preliminare inizierà alle 17:30, mentre la main card alle 19:40. Sportface.it vi offrirà unatestuale nel corso del match di, proponendovi aggiornamenti sugli altri match del programma. Il fighter romano difende la cinturadella categoria fino a 95 kg e punta ad un altro successo prestigioso dopo la vittoria spettacolare su Bogdan Stoica. Adesso avrà un aiuto in più: il pubblico della sua città. Dopo aver combattuto a Campione d’Italia,torna a salire sul ring di Roma nella suggestiva cornice di un PalaTiziano che è tornato a disposizione dei romani da quasi un anno.