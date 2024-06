Le formazioni confermate nelle notizie sulle squadre per gli ottavi di finale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Novità sulla squadra Svizzera e Italia hanno diramato le formazioni iniziali per la prima partita degli ottavi di finale di UEFA Euro 2024, mentre i campioni in carica continuano la loro avventura contro avversari pericolosi. I Nati sono senza il terzino destro Silvan Widmer per squalifica, mentre Remo Freuler, Dan Ndoye, Ricardo Rodriguez, Vincent Sierro e Granit Xhaka sono a rischio di squalifica. Svizzera XI: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Embolo, Ndoye. Il difensore Riccardo Calafiori è squalificato per l'Italia e Federico Dimarco può giocare solo in panchina dopo aver subito un infortunio, mentre Alessandro Bastoni è titolare dopo essersi ripreso dai sintomi influenzali.