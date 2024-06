L’attesa della Val di Zena per il Tour | Ricordiamo al mondo che siamo stati alluvionati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Pianoro (Bologna), 29 giugno 2024 – Pianoro è uno dei tanti territori dell’area metropolitana bolognese che domani si tingerà di giallo al passaggio delde France. Ad attendere i ciclisti in Val di, oltre ai tanti tifosi, i cittadini del Comitato Val diche, per l’occasione, ha creato anche un’installazione ad hoc. Queste le parole del Comitato: “Per la prima volta nella storia ilde France, terzo evento sportivo più seguito al, domani, domenica 30, attraverserà la Val di. Noi residenti, che amiamo questo territorio incantevole, recentemente riconosciuto patrimonio Unesco, e che ciaggregati nel Comitato Val di, dopo l’alluvione e le frane del maggio 2023, salutiamo iled esprimiamo soddisfazione ed orgoglio per la decisione di transitare su queste strade, tanto amate dai ciclisti.