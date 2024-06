Il Bayern fa l’offerta finale a Palhinha

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 29 giugno 2024) Sito inglese: IlMonaco ha un interesse di lunga data per Joaodel Fulham, ma i due club erano apparentemente distanti nella rispettiva valutazione del giocatore. Secondo quanto riferito, i bavaresi hanno scelto Amadou Onana dell’Everton come bersaglio alternativo per potenziare la loro opzione di centrocampo difensivo, ma secondo Florian Plettenberg di Cielo Germaniahanno fatto un’ultima offerta adel valore di 45-46 milioni di euro. Ilnon ha intenzione di aumentare, ma sembra che si possa ancora trovare un accordo. Sono in corso colloqui positivi tra i club e lo stesso nazionale portoghese ritiene che il suo trasferimento all’Allianz Arena avverrà quest’estate, anche se ci sono ancora alcune cose da sistemare in termini di struttura di pagamento.