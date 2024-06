Gratta e Vinci vince 200mila euro ma commette un grave errore

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 29 giugno 2024), con un tagliando di soli treha portato a casa lata massima:. Ma l’è davvero clamoroso Succede, lo sappiamo, ve lo abbiamo raccontato. Peccato che capita a pochissimo persone prescelte e chissà come si sentono nel momento in cui riescono are una cifra del genere al. Un’altra storia da raccontare, insomma, svelata da Il Resto del Carlino. Grandeta al(Ilveggente.it)I fatti sono successi a Pesaro, dove un 45enne, con unda soli tre, “Numeri Fortunati” ha centrato clamorosamente lata massima:vinti al bar Road drink nei pressi della Pica. C’è un problema però: l’uomo non ha immediatamente capito quello che era successo, e allora ha chiesto aiuto all’imprenditore, uscendo così allo scoperto.