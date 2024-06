Godzilla x Kong 3 ha una data di uscita ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024)3 ha unadiPer concludere la settimana, Warner Bros. e Legendary hannoto un paio di prossime uscite: un film evento di Denis Villeneuve, ancora senza titolo, e il prossimo capitolo della serie MonsterVerse, ovvero3. Gli studios hannoto3, il prossimo capitolo della saga in corso nel MonsterVerse, per il 26 marzo 2027. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma Grant Sputore (Io sono madre; Castaway) si occuperà della regia, utilizzando una sceneggiatura di David Callaham (Spider-Man: Across the Spider-Verse; Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), che ha precedentemente contribuito a(2014). Il film evento senza titolo di Denis Villeneuve è statoto per il 18 dicembre 2026.