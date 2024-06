Fondi Coesione Ministro Fitto dice sì ma chiede di riformulare proposta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’anticipazione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, anche ilconferma la sottoscrizione dell’accordo per idialla Campania con l’assegnazione di oltre 1,8 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e2021 – 2027. Ma in una nota diffusa dal rappresentante del governo sianche alla Campania di rivedere la programmazione deie di presentare una nuova. Come ha, infatti, specificato una nota del, ad oggi, è ancora in corso un confronto atto ad assicurare che il contenuto dell’Accordo non presenti un numero troppo elevato di generiche linee di azione ma, al contrario sia declinato in interventi ben definiti e caratterizzati da uno stato di progettazione avanzato.