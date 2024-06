F1 Charles Leclerc | Ci ho provato purtroppo ho sbagliato Potevo arrivare terzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Un’altra giornata poco soddisfacente per la Ferrari a Spielberg nel Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring. Seconda fila per Carlos Sainz, mentrescatterà dalla sesta posizione, grazie anche al tempo cancellato per track limits a Oscar Piastri, altrimenti il quadro sarebbe stato ancora più negativo. Queste le considerazioni diai microfoni di Sky Sport F1 al termine di questo sabato: “Voglio sempre provarci, ma oggi era troppo e non ha pagato. Ho fatto curva 1 e 3 dove ero molto contento, perché ero due decimi più veloce del giro prima e in due curve ero molto ottimista”. “Poiin curva 4 ho frenato più tardi ma ho bloccato l’anteriore e sono andato dritto. In curva 6 mi sono buttato sperando che tenesse tutto, però poi sono andato nella ghiaia.