Euro 2024 Italia fuori agli ottavi La stampa internazionale | Nessuna sorpresa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Glidi finale disi sono aperti con il clamoroso flop dell’, uscita di scena contro la Svizzera con una sconfitta senza storia per 2-0 a favore degli elvetici. Lanon si è risparmiata nel sottolineare il fallimento della selezione guidata da Luciano Spalletti, con il portoghese A Bola che titola “I campioni tornano a casa e nessuno si sorprende”. “Arrivederci,”, è il titolo di As, mentre Marca scrive: “La Svizzera abbatte i campioni d’pa”. Il The Sun parla di “Passeggiata svizzera”, mentre la tedesca Bild propone il gioco di parole “Apokalypse CIAO”; ‘L’Equipe’, invece, titola: “La Svizzera elimina l’, detentrice del titolo, e si qualifica ai quarti di finale deglipei”. Passando al Sudamerica, in Brasile Globo parla di “dominio svizzero”, mentre in Argentina Olé scrive “storica Svizzera”.