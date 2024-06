Croissant pan brioche e grandi vini | a Roma arriva una nuova pasticceria salata

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 29 giugno 2024) Tripletta per Federico Prodon, pasticcere e gelatiere nato sotto la stella di Bake Off che conta già due belle insegne su. Tre, a breve, grazie all’apertura de La Bouteillerie, che dal 4 luglio proporrà un’offerta diversa, fatta die una bella scelta di. Quartiere: Parioli; menu:salati e lievitati. E si parte con l’aperitivo. Aprire una«Ho notato che mancava una proposta di prodotti salati, così ho voluto ampliare l’offerta in modo da soddisfare i gusti di tutti i nostri clienti» racconta l’artigiano. La filosofia alla base è la stessa di sempre, «cerco di perseguire prima il mio gusto personale, ma soprattutto mi impegno nella ricerca della migliore materia prima. Quest’ultima fa il 50% della bontà di una creazione».