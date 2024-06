Atalanta Ben Godfrey si presenta | La mia nuova casa è bellissima darò tutto me stesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Bergamo, 29 giugno 2024 – "La mia. Ciao tifosi dell', sono entusiasta di essere qui. Forza!”. Benjamin Matthewda ieri è un nuovo giocatore dell’: visite mediche superate in mattinata a Milano alla clinica La Madonnina, poi nel pomeriggio la prima visita al centro sportivo di Zingonia per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028 con opzione per il 2029. Oggi le sue prime dichiarazioni ufficiali da atalantino, con qualche parola in italiano, rilasciate ai canali social del club bergamasco: “Non vedo l'ora di cominciare:me- ha spiegato il ventiseienne difensore di York - Sono felice di trovarmi qui al centro sportivo. La mia: non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi".