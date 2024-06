Ascolti tv del 28 giugno Carlo Conti vola con Tim Summer Hits

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 29 giugno 2024) Rai 1 manda in onda uno dei suoi cavalli di battaglia dell’estate, il Timcondotto dae Andrea Delogu, è glitv s’impennano. Canale 5 ha risposto con una nuova puntata della fiction turca, La rosa della vendetta. In attesa di vederlo al timone del Festival di Sanremo 2025,ha condotto su Rai 1 la prima delle quattro puntate del Tim, la kermesse musicale dell’estate. Al suo fianco c’era Andrea Delogu. Mentre si sono alternati sul palco Angelina Mango, Annalisa, Antonello Venditti, Arisa, Elodie, Emis Killa, Ermal Meta, Gaia, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Mahmood, Matteo Paolillo, Pooh, Olly, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe. A fare da cornice, l’incantevole e storica Piazza del Popolo a Roma, che dopo aver ospitato l’evento dal vivo, si rende protagonista degli appuntamenti televisivi.