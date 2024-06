Frostmourne gelerà le anime in Diablo Immortal

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 28 giugno 2024) Nell’evento Ombra del Trono di Ghiaccio, che si svolgerà dal 4 luglio alle 03:00 al 26 luglio alle 03:00 (orario del server), minacciosi portali della Rocca della Corona di Ghiaccio sono stati avvistati a Sanctuarium. Questo evento segna la nuova collaborazione tra due dei più amati franchise Blizzard:e World of Warcraft. Nell’evento, i giocatori dovranno trovare questi portali, affrontare il gelo pungente e uccidere gli invasori appostati al loro interno. Effettuare l’accesso adurante questo evento permetterà di ottenere la Cornice dell’Avatar Cordoglio Congelato e completare l’evento darà l’oggetto cosmetico Arma Gelidanima. I giocatori potranno anche ricevere il Portale del Sentiero per Corona di Ghiaccio, ispirato al mondo di World of Warcraft e a uno dei suoi momenti più iconici e alti, tramite qualsiasi acquisto con valuta reale effettuato infino al 26 luglio.