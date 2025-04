Referendum Landini | Chiediamo 5 sì il giorno dopo diritti per milioni di persone

Referendum e noi Chiediamo di votare cinque sì". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Futura 2025, l’iniziativa lanciata da Cgil presso la Camera del Lavoro di Milano per promuovere la campagna per i Referendum su lavoro e cittadinanza, previsti per i prossimi 8 e 9 giugno. "Il .L'articolo Referendum, Landini: “Chiediamo 5 sì, il giorno dopo diritti per milioni di persone” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – "Sono cinque ie noidi votare cinque sì". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, a Futura 2025, l’iniziativa lanciata da Cgil presso la Camera del Lavoro di Milano per promuovere la campagna per isu lavoro e cittadinanza, previsti per i prossimi 8 e 9 giugno. "Il .L'articolo: “5 sì, ilperdi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Referendum - Landini : “Chiediamo 5 sì - il giorno dopo diritti per milioni di persone”

(Adnkronos) – "Sono cinque i referendum e noi chiediamo di votare cinque sì". "Il […]. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Futura 2025, l’iniziativa lanciata da Cgil presso la Camera del Lavoro di Milano per promuovere la campagna per i referendum su lavoro e cittadinanza, previsti per i prossimi 8 e 9 giugno.

Referendum - Landini : “Obiettivo quorum - il voto è la nostra rivolta”

(Adnkronos) – "L'obiettivo è quello di raggiungere il quorum e informare le persone che l'8 e il 9 giugno avranno la possibilità di esercitare un loro diritto democratico e cambiare in meglio la vita di milioni di persone.

Referendum - al via la campagna Cgil. Landini “Obiettivo quorum”

spf/fsc/azn Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – Iscritti in crescita nel 2024, sono 23mila in più rispetto all’anno precedente, e una campagna referendaria pronta a prendere il via: la Cgil snocciola i dati del tesseramento e scalda i motori in vista dell’appuntamento dell’8 e 9 giugno, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari con al centro i temi del lavoro e della cittadinanza.

Ne parlano su altre fonti Referendum, Landini: "Chiediamo 5 sì, il giorno dopo diritti per milioni di persone". Referendum, Landini: "Chiediamo 5 sì, il giorno dopo diritti per milioni di persone". Caserta, 19enne ucciso in sala slot: minorenne fermato per omicidio. Strage di Sumy, Trump: "Russia ha commesso un errore". Landini a Perugia per promuovere i 5 referendum voluti dalla CGIL. GialappaShow, Francesca Fialdini al fianco di Mago Forest nella puntata di oggi.

Nota di msn.com: Referendum, Landini: "Chiediamo 5 sì, il giorno dopo diritti per milioni di persone" - "Sono cinque i referendum e noi chiediamo di votare cinque sì".

Segnala repubblica.it: Landini: “Il governo sui dazi non ha una strategia. Dica se favorisce le delocalizzazioni in Usa” - Il segretario generale della Cgil dà il via alla campagna per i referendum dell’8-9 giugno. “Sento uno strano silenzio dell’informazione”. Lunedì incontra i ...

Lo riporta informazione.it: Landini "Con il referendum cittadini possono cambiare leggi sbagliate" - Landini 'Con il referendum cittadini possono cambiare leggi sbagliate' 11 aprile 2025 MILANO (ITALPRESS) - 'C'è bisogno di informare le persone, è un diritto fondamentale. I cittadini con lo strumento ...