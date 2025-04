Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 15 aprile 2025

Cosa prevede l'diFox per il 15? A guidare questo martedì è la Luna in Scorpione, favorevole ai segni d'acqua. Ma le stelle hanno tanto altro da togliere e offrire. Approfondiamo lediFox di martedì 15, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.15Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Le energie cosmiche stanno favorendo particolarmente la tua sfera sentimentale in questo periodo, con un'intensificazione positiva a partire da venerdì. Il fine settimana si prospetta ricco di emozioni e occasioni speciali: potresti vivere incontri significativi o approfondire legami esistenti. Mantieni il cuore aperto e pronto ad accogliere le sorprese che il destino ha in serbo per te.