Sassuolo celebra la promozione | il successo di Fabio Grosso e Francesco Palmieri

Sassuolo Giovanni Carnaveli, ma è come se. Resta, il manager milanese, uno dei principali artefici della ‘riscossa’ neroverde, ma condivide volentieri i meriti con chi tutto questo ha reso possibile. "Fabio Grosso, sul quale abbiamo puntato da subito, il direttore Sportivo Francesco Palmieri che ha allestito una rosa in grado di farsi valere ad alto livello e tutti quanti ci hanno permesso di tagliare il traguardo con tanto anticipo. Sport.quotidiano.net - Sassuolo celebra la promozione: il successo di Fabio Grosso e Francesco Palmieri Leggi su Sport.quotidiano.net "È un percorso che premia un cammino che ci ha visto riprenderci quanto abbiamo perso l’anno scorso. Fondamentale l’apporto della proprietà, che ci ha consentito di dar corso ai nostri propositi di pronta risalita. E il primo pensiero va a Giorgio Squinzi e a sua moglie Adriana che staranno festeggiando con noi". Non era in piazza, l’amministratore delegato delGiovanni Carnaveli, ma è come se. Resta, il manager milanese, uno dei principali artefici della ‘riscossa’ neroverde, ma condivide volentieri i meriti con chi tutto questo ha reso possibile. ", sul quale abbiamo puntato da subito, il direttore Sportivoche ha allestito una rosa in grado di farsi valere ad alto livello e tutti quanti ci hanno permesso di tagliare il traguardo con tanto anticipo.

