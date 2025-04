Mosca non riesce ad avanzare | cosa succede

Liberoquotidiano.it - "Mosca non riesce ad avanzare": cosa succede Leggi su Liberoquotidiano.it Poco prima del bombardamento russo sulla gente che a Sumy andava a messa per la Domenica delle Palme il comandante in capo dell'esercito di Kiev Oleksandr Sirski in un breve messaggio su Telegram aveva aveva informato che gli aggressori tra morti e feriti avrebbero già perso 140.650 soldati dall'inizio dell'anno. La piattaforma di analisi ucraina DeepState aveva nel frattempo ammesso le forze russe erano recentemente avanzate in tre piccole aree: a Kalinove, vicino a Novooleksandrivka, e a Kotliarivka, villaggi nella regione di Donetsk. Di conseguenza, le forze russe si trovano ora a meno di 5 chilometri dalla regione occidentale di Dnipropetrovsk. Sono però avanzate minime ottenute appunto mandando masse umane al macello e con costi spaventosi, anche per una crescente carenza di veicoli bindati.

