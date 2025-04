Sassuolo Femminile vince a Napoli | decisivo il gol di Dhont

Espugna, dopo il campo della Sampdoria, anche quello del Napoli, il Sassuolo Femminile, consolida la sua terza posizione nel 'gironcino' della poule salvezza – le neroverdi sono già al sicuro, da questo punto di vista – e si mette in sia al tandem di testa, formato da Lazio Femminile e Como Femminile.

