Dazi Tajani | Nessuno si salva? Preferisco vedere fatti concreti

Nessuno si salva dai Dazi Usa? "Io Preferisco vedere i fatti concreti, poi ci possono essere dichiarazioni che sono finalizzate alla trattativa, vediamo come andrà la trattativa tra l'Unione europea che è quella competente, noi dobbiamo essere uniti, noi europei, guai a dividerci, guai a voler parlare ciascuno per conto proprio". Così il ministro degli Esteri.

Trump preannuncia nuovi dazi sul tech e rilancia : "Nessuno si salva"

La settimana si apre con una dichiarazione che non lascia ben sperare e che non placa le incertezze della politica e dei mercati. . . Donald Trump tira dritto sui dazi.

Dazi - Tajani : “Nessuno si salva? Preferisco vedere fatti concreti”

Così il […]. (Adnkronos) – Nessuno si salva dai dazi Usa? “Io preferisco vedere i fatti concreti, poi ci possono essere dichiarazioni che sono finalizzate alla trattativa, vediamo come andrà la trattativa tra l'Unione europea che è quella competente, noi dobbiamo essere uniti, noi europei, guai a dividerci, guai a voler parlare ciascuno per conto proprio”.

Trump avverte : “Nessuno si salva da dazi americani”

. “Abbiamo bisogno di produrre negli Stati Uniti, non saremo tenuti in ostaggio da altri Paesi, in particolare da nazioni commerciali ostili come la Cina, che farà tutto ciò che è in suo potere per mancare di rispetto al popolo americano”, ha detto anche Trump tornando a difendere la politica dei dazi e gli obiettivi che si è posto.

