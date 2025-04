The Last of Us – Stagione 2 la recensione del primo episodio | Un legame spezzato una guerra in arrivo

La serie: Theof Us –2, 2025. Creata da: Craig Mazin, Neil Druckmann. Cast: Bella Ramsey, Pedro Pascal, Isabela Merced, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Gabriel Luna, Catherine O’Hara, Jeffrey Wright. Genere: Dramma, post-apocalittico, thriller psicologico. Durata: Circa 50-60 minuti / 7 episodi.Dove l’abbiamo visto: su HBO e Sky/Now (in Italia). Trama: Cinque anni dopo gli eventi della prima, Joel ed Ellie vivono nella comunità protetta di Jackson, nel Wyoming. Ma il fragile equilibrio tra loro è incrinato dal peso di una verità taciuta. Mentre Ellie cerca di affrancarsi dall’ombra di Joel e costruire un nuovocon la giovane Dina, una minaccia esterna si avvicina: Abby, soldatessa spinta da un profondo desiderio di vendetta. Ilinaugura unapiù oscura, incentrata sul conflitto tra amore e odio, colpa e redenzione, e sul modo in cui la violenza può radicarsi anche nei rapporti più intimi.

