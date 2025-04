L' Avezzano si conferma bestia nera per il Fossombrone di Fucili

Avezzano si conferma bestia nera della squadra di Michele Fucili, con il mister che ha commentato così la gara in sala stampa: "Su questo campo facciamo sempre molta fatica a esprimerci. Non è stata una gara spettacolare dal punto di vista tecnico e disputata su un terreno che non era certo in buone condizioni. Abbiamo commesso degli errori evidenti in occasione dei due gol subiti, ma al di là di questo non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi". E poi aggiunge: "Non mi piace parlare delle assenze. Chi è sceso in campo ha dato tutto quello che aveva. Nel primo tempo siamo apparsi un po' rigidi, troppo contratti, e non siamo riusciti a mettere in pratica ciò che prepariamo settimanalmente. Nella ripresa, con l'ingresso di Casolla, qualcosa è cambiato in attacco: abbiamo iniziato a produrre qualche occasione in più.

