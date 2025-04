È morto Mario Vargas Llosa ecco chi era il Nobel per la Letteratura e maestro del romanzo latinoamericano

morto Mario Vargas Llosa, gigante della Letteratura mondiale e tra i principali esponenti del “boom” latinoamericano del Novecento. Lo scrittore peruviano, Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, si è spento a 89 anni nella sua casa di Lima, circondato dai familiari. A darne l’annuncio è stato il figlio Álvaro, attraverso un messaggio pubblicato su X: «È con profondo dolore che annunciamo che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è deceduto pacificamente a Lima oggi, circondato dalla sua famiglia».Nato il 28 marzo 1936 ad Arequipa, in Perù, Mario Vargas Llosa è stato una delle voci più influenti della narrativa ispanoamericana. Con autori come Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges, ha contribuito a rivoluzionare la Letteratura del Novecento, dando vita a un’epoca d’oro per il romanzo latinoamericano. Lanotiziagiornale.it - È morto Mario Vargas Llosa, ecco chi era il Nobel per la Letteratura e maestro del romanzo latinoamericano Leggi su Lanotiziagiornale.it , gigante dellamondiale e tra i principali esponenti del “boom”del Novecento. Lo scrittore peruviano, Premioper lanel 2010, si è spento a 89 anni nella sua casa di Lima, circondato dai familiari. A darne l’annuncio è stato il figlio Álvaro, attraverso un messaggio pubblicato su X: «È con profondo dolore che annunciamo che nostro padre,, è deceduto pacificamente a Lima oggi, circondato dalla sua famiglia».Nato il 28 marzo 1936 ad Arequipa, in Perù,è stato una delle voci più influenti della narrativa ispanoamericana. Con autori come Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges, ha contribuito a rivoluzionare ladel Novecento, dando vita a un’epoca d’oro per il

Aveva 89 anni. Il suo ultimo libro, Le dedico il silenzio, è uscito nel 2023. Chi era Mario Vargas Llosa Nato ad Arequipa nel 1936, debuttò nel 1963 con La città e i cani, romanzo che scatenò scandalo in patria, perché offriva un ritratto durissimo e realistico della vita all'interno della scuola militare Leoncio Prado di Lima, dove lo stesso autore aveva studiato da ragazzo.

