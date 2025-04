Aston Villa-Psg | le probabili formazioni

Aston Villa-Psg si giocherà martedì 15 aprile 2025 alle ore 21 presso il Villa Park di Birmingham.Aston Villa-PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI Villans sono costretti a vincere con almeno tre gol di scarto per evitare i tempi supplementari e i calci di rigore. Un compito tutt'altro che facile per la squadra di Emery benchè si sia ben comportata nella fase a girone unico chiusa all'ottavo posto, grazie al quale ha evitato i playoff approdando direttamente agli ottavi di finale dove ha eliminato il Bruges. Nell'ultimo turno di campionato è arrivata la vittoria in trasferta contro il Southampton che consente di rimanere in lotta per un posto in Europa.

Premier League : l’Aston Villa supera facilmente il Southampton - vittoria netta 3-0

L’Aston Villa, contro il già retrocesso Southampton, ottiene una vittoria netta e senza problemi, grazie alle reti di Watkins, Malen e McGinn.

Premier : rimonta da Champions per il City. Tris Aston Villa - Nottingham Forest ko al 94'. L'Arsenal pensa al Real

Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co...

Premier League : rimonta da Champions per il City. LIVE l'Aston Villa - in seguito c'è l'Arsenal

Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co...

