Stop dazi hi-tech bene Borse europee

Borse europee in rialzo all'apertura, sulla scia dello Stop ai dazi Usa sull' hi-tech e -per Piazza Affari- grazie al migliorato rating S&P per l'Italia. Milano +2%, Francoforte +2,20%, Parigi +1,97% e Londra +1,54%. Positive anche le asiatiche, in attesa dei dati di marzo sull'interscambio commerciale di Pechino. Hong Kong ha aperto a +2,15%, Shanghai a +0,42% e Shenzen a +1,26%. In tarda serata Tokyo +1,95%, Seul a +0,95%. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.22in rialzo all'apertura, sulla scia delloaiUsa sull' hi-e -per Piazza Affari- grazie al migliorato rating S&P per l'Italia. Milano +2%, Francoforte +2,20%, Parigi +1,97% e Londra +1,54%. Positive anche le asiatiche, in attesa dei dati di marzo sull'interscambio commerciale di Pechino. Hong Kong ha aperto a +2,15%, Shanghai a +0,42% e Shenzen a +1,26%. In tarda serata Tokyo +1,95%, Seul a +0,95%.

