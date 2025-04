Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador

Ecuador il presidente uscente Daniel Noboa ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali di domenica, e resterà quindi in carica per un nuovo mandato di quattro anni. Secondo i dati del Consiglio elettorale nazionale ha ottenuto il 55 per cento dei voti, contro il 44 per cento della sua sfidante, l’avvocata di sinistra Luisa González. Daniel Noboa è l’erede di una famiglia di imprenditori arricchitasi con la coltivazione e l’esportazione delle banane: in economia ha un approccio basato sul libero mercato, sull’iniziativa privata e sulla riduzione dell’intervento e delle spese dello stato.Noboa ha 37 anni e nell’ottobre del 2023 diventò il più giovane presidente della storia dell’Ecuador, vincendo le elezioni anticipate organizzate dopo le caotiche dimissioni del suo predecessore, Guillermo Lasso. Metropolitanmagazine.it - Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador Leggi su Metropolitanmagazine.it Inil presidente uscentehail ballottaggio per le elezionidi domenica, e resterà quindi in carica per un nuovo mandato di quattro anni. Secondo i dati del Consiglio elettorale nazionale ha ottenuto il 55 per cento dei voti, contro il 44 per cento della sua sfidante, l’avvocata di sinistra Luisa González.è l’erede di una famiglia di imprenditori arricchitasi con la coltivazione e l’esportazione delle banane: in economia ha un approccio basato sul libero mercato, sull’iniziativa privata e sulla riduzione dell’intervento e delle spese dello stato.ha 37 anni e nell’ottobre del 2023 diventò il più giovane presidente della storia dell’, vincendo le elezioni anticipate organizzate dopo le caotiche dimissioni del suo predecessore, Guillermo Lasso.

Potrebbe interessarti anche:

Elezioni presidenziali in Ecuador : Exit poll indica vittoria di Daniel Noboa

Secondo il primo exit poll, condotto dallo statistico Diego Tello per l'azienda Estrategas, reso noto poco fa dalla televisione TeleAmazonas Ecuador, il presidente uscente e candidato, Daniel Noboa, di destra, avrebbe ottenuto alle presidenziali di oggi il 50,12% dei suffragi, mentre l'avvocatessa Luisa González, di sinistra, si sarebbe fermata al 42,21%.

Ne parlano su altre fonti Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador. Nell'Ecuador ha vinto Noboa, ma Gonzalez non riconosce la sconfitta. Ecuador: Daniel Noboa si riconferma presidente, Gonzalez non riconosce i risultati. Elezioni presidenziali in Ecuador, il ballottaggio tra Daniel Noboa e Luisa González. Ecuador, ha vinto Noboa ma Gonzalez non riconosce la sconfitta. Ecuador, ha vinto Noboa ma Gonzalez non riconosce la sconfitta.

Segnala ilpost.it: Daniel Noboa ha vinto le presidenziali in Ecuador - In Ecuador il presidente uscente Daniel Noboa ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali di domenica, e resterà quindi in carica per un nuovo mandato di quattro anni. Secondo i dati del ...

Come scrive ansa.it: Nell'Ecuador ha vinto Noboa, ma Gonzalez non riconosce la sconfitta - Oltre 10 punti di vantaggio per il presidente uscente, ma la sfidante denuncia 'la più grottesca frode elettorale della storia' (ANSA) ...

Riporta msn.com: Ecuador, ha vinto Noboa ma Gonzalez non riconosce la sconfitta - L'Ecuador ha confermato Daniel Noboa alla presidenza dopo che, alle 22.30 ora di Quito, il Consiglio elettorale del Paese sudamericano ha definito "una tendenza irreversibile" i risultati che, con olt ...