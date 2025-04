Theo Hernandez brilla in Milan-Udinese | gol e futuro incerto

La nascita della secondogenita, nel giorno in cui tre anni fa era arrivato anche il fratello Theo Junior. Il nuovo 3-4-3 su misura anche e soprattutto per le sue caratteristiche. Il gol a Udine dopo dodici partite di astinenza che fa salire il conto a 31 in Serie A (Paolo Maldini era arrivato a 29). Sorriso Theo Hernandez e sorriso Milan. I rossoneri, nel weekend, hanno vinto con tutte le squadre, dalla preagonstica all'agonistica, dall'Under 14 all'Under 18, da Milan futuro agli uomini di Conceiçao. Primo poker nell'era dell'ex Porto, porta inviolata dopo quasi due mesi. A spiccare, la prestazione del francese che, come sottolineato dal suo allenatore, "offensivamente è tra i migliori al mondo. Difensivamente ora è molto più protetto". Theo deve aver gradito il tutto visto quel "sempre e ovunque forza Milan" sparato sui social.

Il 7 aprile è diventato un giorno doppiamente speciale per Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. L'annuncio ufficiale della nascita è arrivato prima da Theo Hernandez, che ha pubblicato una tenera foto della neonata con la didascalia: 07-04-2025 Te Amo Hija.

