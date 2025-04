Cultweb.it - Quali posti di Londra vedremo questa sera nello speciale di Ulisse dedicato alla musica inglese?

Leggi su Cultweb.it

, il piacere della scoperta”, il programma cult di Rai 1 condotto da Alberto Angela arriva, oggi in primata, nella capitale britannica per unointitolato Sulle note ditutti ipiù belli che hanno legato il loro nome a un momento chiave della storia dellarock-pop.Abbey RoadUn luogo mitico, Abbey Road (dove si trova lo abbiamo raccontato qui), che ha dato il titolo all’omonimo album capolavoro dei Beatles, consegnandoci una foto leggendaria, quella che vede i Fab Four passeggiare sulle strisce pedonali della strada.La copertina di Abbey Road – Fonte: Il MattinoStadio di WembleyA bordo del mitico double decker, il bus rosso a due piani, Alberto Angela farà tappa allo stadio di Wembley, dentro il quale verrà riascoltata la mitica performance dei Queen al Live Aid del 1985 (nato sull’onda di Band Aid) e verrà rivissuta la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio proprio contro l’Inghilterra.