Il prezzo del gas sale in avvio ad Amsterdam a 343 euro

prezzo del gas è in decisa crescita. Ad Amsterdam il contratto future Ttf guadagna nelle prime battute della seduta il 2,5% a 34,3 euro al megawattora. Quotidiano.net - Il prezzo del gas sale in avvio ad Amsterdam a 34,3 euro Leggi su Quotidiano.net Ildel gas è in decisa crescita. Adil contratto future Ttf guadagna nelle prime battute della seduta il 2,5% a 34,3al megawattora.

Il prezzo del gas apre in discesa a 36 - 7 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas europeo riprendere a scendere. Ad Amsterdam in avvio il contratto future Ttf perde il 3,9% a 36,7 euro al megawattora.

Scorte di gas italiane superano quelle tedesche - aumento del prezzo ad Amsterdam

I contratti future sul mese di marzo guadagnano l'1,5% a 45,83 euro al MWh. Le scorte di gas italiane superano quelle tedesche, mentre sale il prezzo ad Amsterdam a causa di un guasto che ferma l'impianto di estrazione di Tyra, il più grande della Danimarca.

Le scorte di gas italiane superano quelle tedesche mentre il prezzo ad Amsterdam sale

I contratti future sul mese di marzo guadagnano l'1,5% a 45,83 euro al MWh. Scendono intanto sotto la soglia del 40% le scorte europee (39,54% a 453,86 TWh) ed in particolare quelle tedesche (35,66% a 89,72 TWh), mentre quelle italiane rimangono sopra la metà della loro capacità, con un indice di riempimento del 51,25% a 102,53 TWh, superando così le scorte della Germania.

